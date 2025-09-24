Camion carico di diesel precipita sulla statale 274: conducente trasportato in codice rosso

GALLIPOLI – Momenti di grande paura sulla statale 274, la Gallipoli-Santa Maria di Leuca, dove un camion che trasportava diesel per conto dell’azienda Aviolamp è precipitato dalla sede stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato causato dallo scoppio improvviso di uno pneumatico del mezzo pesante. Il camion ha sfondato il guard rail di protezione ed è precipitato da un’altezza di oltre 10 metri, ribaltandosi più volte nell’area di campagna sottostante.

Il conducente, un uomo di 60 anni di Taurisano, presso la sede di Racale, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, mentre da Lecce è attesa una gru per recuperare il mezzo. I carabinieri stanno gestendo la viabilità e procedendo con i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.