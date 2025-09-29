Noci, valorizzazione della Via Barsentana: conferenza stampa di presentazione a Barsento

NOCI - Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso la Chiesa di Santa Maria di Barsento, a Noci, saranno presentati gli interventi, previsti e curati dalla Regione Puglia, di infrastrutturazione su "un tratto dell’antica Via Barsentana", alla presenza delle rappresentanze istituzionali del Comune di Noci, del Comune di Alberobello e della Regione Puglia.Con un finanziamento regionale di 50.000 euro, l’intervento prevede la messa in sicurezza del percorso, l’installazione di cartellonistica direzionale e turistico-informativa e alcune azioni di promozione del territorio.Il tracciato, individuato dalla Regione Puglia entrerà a far parte dell’Atlante Regionale dei Cammini come percorso di interesse locale, in coerenza con la strategia della Regione Puglia sul turismo lento e culturale. Le attività saranno realizzate da ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, su incarico del Dipartimento Turismo.