Noci, valorizzazione della Via Barsentana: conferenza stampa di presentazione a Barsento
Con un finanziamento regionale di 50.000 euro, l’intervento prevede la messa in sicurezza del percorso, l’installazione di cartellonistica direzionale e turistico-informativa e alcune azioni di promozione del territorio.
Il tracciato, individuato dalla Regione Puglia entrerà a far parte dell’Atlante Regionale dei Cammini come percorso di interesse locale, in coerenza con la strategia della Regione Puglia sul turismo lento e culturale. Le attività saranno realizzate da ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, su incarico del Dipartimento Turismo.
Tags: Eventi