Fuga a sorpresa: cucciolo di volpe trovato su un autobus a Bari

BARI – Momenti di sorpresa e confusione ieri sera a bordo di un autobus cittadino, quando una passeggera ha notato

L’autista era già al corrente della presenza dell’ospite inatteso e stava cercando una soluzione per tutelarlo. Tuttavia, una persona a bordo ha reagito con proteste e urla, arrivando persino a chiamare i carabinieri per timore che l’animale potesse creare disturbo.

Nel trambusto, il piccolo animale è riuscito a fuggire, mettendosi al sicuro. Il pullman ha poi ripreso il suo percorso, senza ulteriori incidenti, mentre della passeggera più agitata non si hanno notizie.

Un episodio che ha ricordato a tutti come la fauna selvatica possa sorprendere anche in città, sottolineando l’importanza di gestire con calma e attenzione situazioni simili.