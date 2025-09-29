Borgo Mezzanone, trovato cadavere di un uomo nordafricano: ipotesi colpi di fucile

FOGGIA – Macabra scoperta nel pomeriggio di domenica 28 settembre in, alla periferia di Borgo Mezzanone. Il corpo senza vita di un uomo di origini nordafricane è stato rinvenuto in un’area rurale da alcuni agricoltori che hanno immediatamente dato l’allarme.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente esplosi da un fucile da caccia. Saranno tuttavia gli accertamenti medico-legali a chiarire con precisione le cause della morte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e proceduto ai rilievi scientifici. Gli investigatori stanno lavorando per risalire all’identità dell’uomo e ricostruire le ultime ore di vita, verificando anche eventuali collegamenti con tensioni o episodi di criminalità avvenuti nella zona.

La comunità locale, scossa dalla notizia, attende ora gli sviluppi delle indagini che dovranno chiarire se si tratti di un regolamento di conti, di un gesto isolato o di un episodio legato al contesto del ghetto di Borgo Mezzanone, spesso al centro di vicende di degrado e sfruttamento.