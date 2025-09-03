Notte di fuoco a Foggia: quattro auto distrutte dalle fiamme in due incendi distinti

FOGGIA - Momenti di paura a Foggia, dove nella notte quattro automobili sono andate distrutte a causa di due distinti episodi incendiari.

Il primo si è verificato in via Nardella, dove un rogo partito da una Ford Puma ha rapidamente coinvolto altre due vetture parcheggiate accanto, riducendole in cenere. Il secondo episodio è avvenuto in via Frassati, nel quartiere Macchia Gialla, dove a prendere fuoco è stata una Ford Fiesta.

Le cause degli incendi sono ancora in corso di accertamento. Grande spavento tra i residenti, che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per ore a domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.