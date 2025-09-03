Trinitapoli, fiamme in Contrada La Fenice





MICHELE MININNI - La Città di Trinitapoli si è svegliata questa mattina 3 settembre 2025 con l’odore acre del fumo dopo che, nel cuore della notte, un incendio ha devastato un’area di una vecchia cooperativa agricola “ La Fenice” nei pressi della stazione ferroviaria, dove tra capannoni abbandonati erano accatastati rifiuti di vario genere ed ecoballe. Le fiamme hanno illuminato la zona creando momenti di apprensione.Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il primo cittadino Francesco di Feo insieme all’Assessore all’Ecologia Tonia Iodice e ai tecnici dell’ufficio comunale. L’operazione di spegnimento è stata resa possibile grazie all’impiego di due autobotti che hanno garantito il costante rifornimento d’acqua necessario a domare le fiamme.Le autorità locali non hanno dubbi sulla natura dolosa del rogo. «Si tratta di un atto criminoso che deturpa il nostro territorio», ha denunciato il sindaco Francesco di Feo, che ha espresso preoccupazione per le conseguenze ambientali e per il ripetersi di episodi simili.Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili e per comprendere le modalità con cui è stato appiccato il fuoco.