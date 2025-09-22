“Oltre la memoria – Le vittime invisibili”: reading civile a Trani il 27 settembre

TRANI –Sabato 27 settembre alle ore 21:00, presso ildi Trani, va in scena il reading, un evento che trasforma la storia in parola, musica e silenzio, con Renzo Samaritani Schneider e Stefania De Toma.

L’iniziativa, organizzata da Delle Arti Odv Ets in collaborazione con il Teatro Mimesis, invita il pubblico a guardare oltre le narrazioni ufficiali, per dare voce a chi nei libri di storia non l’ha avuta. Il reading si ispira alla vicenda personale di Renzo Samaritani Schneider, figlio della scrittrice Helga Schneider, che affronta il buio della propria famiglia e della storia, trasformando il dolore in testimonianza artistica.

Le letture sono accompagnate dalle note di Monica Franceschina (voce), Alessandro Giusto (pianoforte) e Gianpiero Grilli (flauto), con brani scelti per evocare emozioni profonde, da Imagine di John Lennon a Hallelujah di Leonard Cohen. La regia è di Marco Pilone, con la redazione di Massimiliano Deliso, mentre Stefania De Toma cura l’interpretazione attoriale e la direzione del reading.

L’evento non è solo uno spettacolo, ma un atto etico e politico: un invito a non dimenticare e a riscoprire il valore della memoria attraverso le storie di chi non ha avuto voce.

I biglietti (ticket unico € 5,00; soci partner € 3,00; Carta docente accettata) sono acquistabili al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani), aperto dal martedì alla domenica, dalle 16:00 alle 21:00. Il ticket comprende anche la visita alle collezioni del museo, alla Pinacoteca Ivo Scaringi e alla mostra dell’artista visivo e regista francese Fabio Purino, La Nouvelle Vague.

Per informazioni: 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it