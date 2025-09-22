Folle inseguimento tra Ruvo e Corato: minorenne alla guida denunciata

RUVO DI PUGLIA – Momenti di paura nella serata di sabato tra, dove una minorenne di, alla guida di una, ha dato vita a un inseguimento pericolosissimo con le forze dell’ordine.

Tutto ha avuto inizio quando la giovane non si è fermata al posto di blocco della Polizia Locale di Ruvo, dando il via a una fuga che si è protratta fino al centro storico di Corato. Durante la corsa, la vettura ha colpito diverse auto parcheggiate, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e passanti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, mentre la Polizia Locale è riuscita a bloccare la Toyota speronandola. Le due occupanti del veicolo, tra cui la minorenne alla guida, sono state fermate e denunciate.

Alla giovane vengono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa, omissione di fermata all’alt e attentato alla sicurezza della circolazione stradale.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, evidenziando i rischi legati alla guida di minorenni e al prestito di veicoli a persone non autorizzate.