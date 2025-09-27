Omicidio del boss di Altamura Bartolo Dambrosio: altre due condanne

BARI - Altre due condanne per l’omicidio di Bartolo Dambrosio, il boss di Altamura ucciso il 6 settembre 2010. Il gup di Bari, Alfredo Ferraro, ha condannato Domenico Lagonigro a 14 anni di reclusione e Pasquale Mastromarino a 16 anni e otto mesi, per omicidio volontario con l’aggravante delle modalità mafiose.

Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), Lagonigro avrebbe fornito le armi utilizzate dal commando che ha assassinato Dambrosio mentre faceva jogging nel Pulo di Altamura, nella Murgia barese. Mastromarino, invece, avrebbe partecipato direttamente all’agguato e successivamente distrutto l’auto e le armi impiegate.

Tre persone erano già state condannate nel 2012. Per le parti civili costituite – la Regione Puglia, il Comune di Altamura e i familiari della vittima – i risarcimenti saranno decisi in separata sede.