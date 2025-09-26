Ritrovata a Parma la 12enne scomparsa da Lecce: sta bene

PARMA – È stata ritrovata a Parma e sta bene la 12enne che si era allontanata da Lecce giovedì mattina. La ragazzina era uscita da casa, nel rione Santa Rosa, per recarsi a scuola, ma non vi è mai arrivata.

Ancora da chiarire la dinamica e le motivazioni dell’allontanamento. Dai primi accertamenti emerge che la giovane potrebbe aver preso un autobus dal City Terminal di Lecce e poi proseguito in treno verso Parma, città su cui aveva effettuato ricerche sul suo computer. Al momento della fuga, la ragazza aveva con sé i documenti, il cellulare e circa cento euro.

Le autorità locali stanno ascoltando la giovane per ricostruire i dettagli dell’accaduto e comprendere le ragioni del suo allontanamento.