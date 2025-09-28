Ostuni, incidente mortale: possibile coinvolgimento di un’altra auto

OSTUNI – Potrebbe esserci un’altra vettura coinvolta nell’incidente costato la vita ai due cugini Antonio e Gabriele Sternativo, di 26 e 22 anni, avvenuto nel pomeriggio di sabato sulle campagne di Ostuni.

I due giovani viaggiavano a bordo della loro auto sulla strada provinciale 26 quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito di strada. Entrambi sono morti sul colpo.

Nella serata è emersa l’ipotesi che un’altra vettura possa aver avuto un ruolo nell’incidente. Una testimone ha riferito di aver visto un’utilitaria urtare l’auto dei ragazzi per poi allontanarsi senza fermarsi.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali filmati di sorveglianza per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare il conducente dell’auto sospetta.