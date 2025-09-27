Serie A: l’Inter vince 2-0 a Cagliari, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Chivu
|Inter fb
CAGLIARI – L’Inter di Chivu continua la sua striscia positiva in campionato, espugnando il campo del Cagliari con un netto 2-0.
La partita si sblocca già al 9’ con Lautaro Martinez, tornato titolare, che insacca con precisione il gol del vantaggio. La squadra nerazzurra gestisce il vantaggio, ma sono soprattutto i minuti della ripresa a regalare emozioni. Calhanoglu colpisce un palo, mentre Thuram sfiora due volte il raddoppio.
Il match si chiude definitivamente pochi minuti dopo, grazie a Pio Esposito, che realizza il suo primo gol in Serie A, dopo un precedente palo colpito dal Cagliari con Folorunsho. Nel finale, anche Mkhitaryan centra il legno.
Sfortuna per il Cagliari: Pisacane perde Belotti nel finale del primo tempo a causa di una distorsione al ginocchio.
Con questo successo, l’Inter conferma segnali di solidità e carattere, centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato sotto la guida di Chivu.