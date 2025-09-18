Otranto, controlli dei finanzieri sulle imbarcazioni: riscontrate gravi irregolarità

OTRANTO - I finanzieri di Otranto hanno effettuato controlli su numerose imbarcazioni utilizzate per attività di noleggio, riscontrando in diversi casi gravi irregolarità. Le violazioni hanno riguardato principalmente la mancanza della documentazione obbligatoria di bordo, necessaria per lo svolgimento regolare delle attività.Durante i controlli, è emerso che molte barche si avvicinavano a zone interdette, soprattutto lungo la costa e nelle vicinanze di grotte marine soggette a rischio di crollo e instabilità della falesia, mettendo così in pericolo i passeggeri.Tra i casi più rilevanti, una barca ufficialmente destinata a servire come mezzo di appoggio per eventuali soccorsi è stata invece impiegata per attività di noleggio. In un altro caso, un soggetto esercitava abusivamente il noleggio con un’imbarcazione privata per conto di un’impresa regolarmente autorizzata, risultando inoltre lavoratore “in nero” presso la stessa ditta.I controlli confermano l’impegno delle autorità a garantire la sicurezza dei turisti e il rispetto delle norme che regolano il settore nautico.