Palermo, tragico incidente: morti due giovani in moto

PALERMO – Una notte di dolore a Palermo per la perdita di due giovani in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 nel sottopassaggio di via Belgio, carreggiata in direzione Catania. Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 22 anni, viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che è finita contro il guard-rail in un impatto violentissimo. La moto è stata trovata distante dai corpi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e diverse pattuglie della polizia che hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi.

Antonio Mazzola, sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico e collaboratore di una struttura a San Nicola l’Arena, aveva appena festeggiato il suo 27° compleanno. Con lui c’era Domenico Schiavo, 22 anni, che lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le esatte cause dell’incidente.