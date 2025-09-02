Sicurezza in provincia di Foggia: la Polizia di Stato intensifica i controlli estivi

FOGGIA – Massima attenzione della Polizia di Stato al controllo del territorio durante i mesi estivi tra Foggia e provincia. Nei mesi di luglio e agosto sono stati effettuati 124 servizi straordinari e 40 operazioni ad alto impatto, realizzati con il contributo delle altre forze di polizia e delle Polizie Locali.

Gli interventi, disposti con ordinanza del questore, hanno avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati, concentrandosi sulle aree sensibili, sui luoghi frequentati dai giovani e nelle zone caratterizzate da degrado urbano e sociale.

Nello specifico, a Foggia sono state condotte 35 operazioni ad alto impatto, mentre altre 5 si sono svolte a Vieste. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato anche altri comuni: 23 a Foggia, 21 a Cerignola, 17 a San Severo, 9 a Lucera e 54 a Manfredonia, meta di numerosi turisti durante l’estate.

Bilancio operativo

Durante le attività estive, la Polizia ha identificato 31.012 persone e controllato 15.005 veicoli. Sono state denunciate 96 persone e arrestate 44, con il sequestro complessivo di 9,8 chili di sostanze stupefacenti tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

La Polizia sottolinea come la costante presenza sul territorio rappresenti un segnale concreto a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini. Per segnalazioni non urgenti, è possibile utilizzare l’app YOUPOL, mentre per situazioni di emergenza è sempre attivo il numero unico 112 NUE.