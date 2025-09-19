Palestina, De Santis (Pd): “Manifestare significa essere dalla parte giusta”

– “Essere in piazza, ovunque, quest’oggi, vuol dire essere dalla parte giusta”, dichiara, Segretario del PD Puglia, commentando il presidio per la Palestina tenutosi nei giardinidi Barletta.

“In tanti hanno voluto testimoniare un senso di umanità che non è perduto. È necessario far sentire con forza il dissenso per le atrocità che ogni giorno aumentano, fermare il fragore delle armi e delle bombe su Gaza, e contrastare, con la forza della democrazia, l’occupazione della Cisgiordania. Manifestare vuol dire essere dalla parte giusta, dell’umanità e della storia che sarà”.