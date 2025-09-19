Elodie, nuove date del tour nei palasport: sold out a Jesolo, Messina e Bari

MILANO – Si arricchisce il calendario di, il tour prodotto da Vivo Concerti che porterà l’artista nei principali palasport italiani. Alle date già annunciate si aggiungono il(Kioene Arena) e il(Palazzo dello Sport).

Nel frattempo, continuano a registrare il tutto esaurito le tappe più attese: dopo il sold out di Jesolo al Palainvent (29 ottobre), hanno raggiunto il pienone anche i due appuntamenti di Bari al Palaflorio (28 e 29 novembre) e quello di Messina al PalaRescifina (25 novembre).

Elodie è pronta a tornare sul palco con uno spettacolo dall’impronta internazionale, capace di unire scenografia, energia e carisma in un’esperienza live che conferma la sua crescita artistica.

Il tour partirà il 29 ottobre da Jesolo e proseguirà all’Unipol Forum di Milano (31 ottobre e 1° novembre), al Pala Sele di Eboli (8 novembre), alla Kioene Arena di Padova (12 novembre), al Mandela Forum di Firenze (14 novembre), al Palazzo dello Sport di Roma (19 e 20 novembre), al PalaRescifina di Messina (24 e 25 novembre), al Palaflorio di Bari (28 e 29 novembre), all’Inalpi Arena di Torino (1° dicembre), per chiudere con la nuova data al Palazzo dello Sport di Roma il 6 dicembre.

Dopo il successo del suo ultimo progetto discografico Mi Ami Mi Odi, che ha superato i 38 milioni di stream e le è valso il Premio Disco Oro ai TIM Music Awards, Elodie si prepara a regalare al suo pubblico uno show di respiro internazionale.