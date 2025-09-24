Bari, al via la prima edizione di ASCOLTO – Music Communities Festival

BARI – Da domani, giovedì 25 settembre, prende il via a Bari la, in programma fino a domenica 28 settembre. Il festival, ideato dae nato come costola di Linecheck, trasforma la città in un laboratorio aperto sulle comunità musicali contemporanee, unendo concerti e dj-set gratuiti, workshop, talk e momenti di confronto.

La giornata inaugurale si apre alle 18:00 alla Biblioteca De Gemmis con il summit “Bari is listening forward”, dedicato al ruolo culturale e politico delle comunità musicali. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e operatori culturali, tra cui Micaela Paparella (Città Metropolitana di Bari), Laura Migliaccio (Luoghi Comuni/ARTI Puglia) e l’assessora alla Cultura del Comune di Bari, Paola Romano.

A seguire spazio alla musica con il debutto italiano di TNSXORDS, progetto del producer Marco Caricola, e il set di Luwei, artista e producer originaria di Chengdu. Nei giorni successivi il festival si sposterà tra Spazio13, Officina degli Esordi, Villa Bonomo e il Waterfront di San Girolamo, con showcase, live e dj-set di artisti internazionali come DIPRIZIO, DJ Nigga Fox, Go Dugong, Populous, Crystallmess e Stefania Vos.

ASCOLTO è parte del progetto «Le due Bari 2025» e punta a valorizzare la scena musicale locale, promuovendo scambio culturale, accessibilità e comunità. Tutti i concerti e le performance sono a ingresso libero e saranno rilanciati a livello internazionale tramite il network di radio coinvolte.

Per informazioni: ascoltofestival.notion.site | Instagram: @ascoltofestival | SoundCloud: ascoltofestival