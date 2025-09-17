Piazza Umberto e piazza Cesare Battisti, via libera a programma sperimentale di animazione e inclusione sociale

BARI - La giunta comunale ha approvato il prelievo dal fondo di riserva per finanziare un programma sperimentale di animazione e inclusione sociale in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti. L’iniziativa, proposta dall’assessora alla Giustizia, Benessere sociale e Diritti civili Elisabetta Vaccarella, rientra nelle politiche di sostegno all’economia urbana e di rigenerazione sociale degli spazi pubblici.

Il programma durerà otto mesi e punta a contrastare fenomeni di degrado e marginalità, restituire vivibilità e sicurezza alle piazze, promuovere percorsi educativi, culturali e creativi, rafforzare il senso di comunità e valorizzare gli spazi come luoghi di incontro intergenerazionale e interculturale. Nei prossimi giorni l’amministrazione individuerà il soggetto attuatore tramite una procedura pubblica.

“Il soggetto selezionato si occuperà di organizzare eventi culturali, sociali, didattici, musicali e artistici, facendo vivere le piazze fino alla prossima estate – spiega l’assessora Vaccarella –. Vogliamo che diventi catalizzatore di creatività, idee ed energie propositive, coinvolgendo attivamente la città. Intanto, la giunta è già al lavoro per animare piazza Umberto con un calendario di iniziative in collaborazione con l’assessora alle Culture, Paola Romano, l’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, l’Università e numerose realtà del territorio”.

Vaccarella sottolinea l’importanza della partecipazione dei cittadini: “Non vogliamo solo spettatori, ma protagonisti del cambiamento”.