Regione Puglia e Terzo Settore: alleanza strategica per prevenzione e promozione della salute

BARI – Una collaborazione strutturata tra Regione Puglia ed Enti del terzo settore (ETS) per rafforzare la prevenzione e la promozione della salute sul territorio: è questo l’obiettivo della Delibera di Giunta regionale n. 935 del 7 luglio 2025, presentata mercoledì 17 settembre alla Fiera del Levante di Bari. Il provvedimento coinvolge gli ETS nella realizzazione dei piani e programmi regionali dedicati alla salute.

«Con questo atto vogliamo avviare un’azione strutturale – ha spiegato Nehludoff Albano, dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – perché i temi della prevenzione e della promozione della salute devono essere efficacemente comunicati sul territorio. Prevediamo anche la creazione di un registro degli Enti interessati a partecipare».

Gli Enti del terzo settore operano per finalità civiche, introducendo attività di carattere sociale che spaziano dall’assistenza all’inclusione, dalla cultura alla tutela dell’ambiente e dei diritti, generando benefici concreti per le comunità locali. «La prevenzione non è solo sanitaria – sottolinea Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare – ma coinvolge aspetti sociali. Il Terzo settore rappresenta oggi un partner strategico, anche grazie agli investimenti regionali e al metodo condiviso per definire programmazioni e interventi».

Il nuovo modello operativo prevede procedure di programmazione, indirizzo e coordinamento basate su principi comuni, per realizzare interventi e servizi sociali, sanitari e sociosanitari, promuovere educazione e formazione e sviluppare politiche sanitarie condivise con aziende e enti del Servizio sanitario nazionale.

«Occorre mettere a sistema le buone prassi con gli Enti del terzo settore – ha evidenziato Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto e rappresentante dell’ANCI – soprattutto in un contesto di risorse limitate, per aumentare l’efficacia delle azioni a favore dei cittadini».