Policlinico di Foggia: inaugurati il Centro di Simulazione Chirurgica e il nuovo Reparto di Chirurgia Generale

FOGGIA – Il Policlinico “Riuniti” di Foggia ha inaugurato oggi ile il, confermandosi polo di eccellenza regionale per formazione, innovazione e assistenza sanitaria.

Il reparto di Chirurgia Generale, diretto dal professor Antonio Ambrosi, dispone di 70 posti letto e comprende le specialità di chirurgia senologica, mininvasiva e bariatrica, con quattro sale operatorie, di cui una dedicata alle urgenze. Grazie a finanziamenti FESR, presto sarà operativo un robot chirurgico multidisciplinare per interventi avanzati su tumori, tiroide, surrene e chirurgia bariatrica.

Il Centro di Simulazione Chirurgica, presentato durante l’evento, offre ambienti realistici, strumentazioni all’avanguardia e simulatori per endoscopia, chirurgia robotica e modelli 3D, oltre a un Cadaver Lab per replicare le procedure sul corpo umano. L’auditorium da 40 posti e le tre sale operatorie di Urologia consentiranno attività didattiche e di aggiornamento per professionisti e studenti universitari a livello nazionale e internazionale.

“Questo nuovo Centro potrà diventare sede di aggiornamento e confronto sulle tecniche chirurgiche avanzate. La simulazione non è solo per i neolaureati, ma anche per professionisti esperti che vogliono perfezionare le proprie competenze”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, ha sottolineato come l’inaugurazione rappresenti un passo strategico per rafforzare la ricerca e la qualità delle cure in Capitanata, mentre il professor Giuseppe Carrieri ha evidenziato il ruolo del Centro come polo di riferimento regionale per la didattica chirurgica.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti esperti nazionali e internazionali, con riconoscimenti consegnati ai professori e medici che hanno contribuito allo sviluppo delle strutture.

Con questa inaugurazione, il Policlinico di Foggia rafforza la propria missione di eccellenza clinica e formazione, garantendo ai pazienti cure all’avanguardia e ai professionisti strumenti per aggiornarsi continuamente.