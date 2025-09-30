CityModa e Humana People to People Italia lanciano “Dona il tuo usato” in Puglia

BARI – Moda, sostenibilità e solidarietà si incontrano negli store CityModa della Puglia con l’iniziativa, attiva dal 2 ottobre al 16 novembre 2025, realizzata in collaborazione con Humana People to People Italia Onlus.

I clienti possono portare in store capi di abbigliamento usati, puliti e in buono stato, depositandoli negli ecobox brandizzati Humana, e ricevere immediatamente il 20% di sconto sulle categorie donate della nuova collezione Autunno/Inverno 2025-26.

L’iniziativa promuove l’economia circolare e riduce l’impatto ambientale della moda, mentre i capi raccolti saranno selezionati, igienizzati e poi rivenduti nei negozi Humana o destinati ai progetti sociali in Africa.

In particolare, CityModa sosterrà il progetto “Emancipazione economica femminile in Zimbabwe”, promosso da DAPP Zimbabwe, volto a favorire l’indipendenza e l’autonomia di 20 giovani donne e delle loro famiglie attraverso formazione agricola sostenibile, supporto tecnico e accesso al mercato.

“Ogni capo donato non solo riduce gli sprechi, ma diventa un seme di speranza per le giovani donne dello Zimbabwe e le loro comunità” – dichiara Marilù Fiore, Marketing Manager di CityModa.

Per ulteriori dettagli sul regolamento e sugli store aderenti è possibile visitare il sito: www.citymoda.it/pages/citymoda-x-humana.