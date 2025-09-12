Portofino, Capri e Bari: una notte di magia apre il Salone Nautico di Genova
PORTOFINO – La storica Piazzetta di Portofino si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la “Portofino Yacht Night”, l’evento inaugurale collaterale del Salone Nautico di Genova 2025, tra le manifestazioni più attese d’Europa.
La serata, in programma giovedì 18 settembre alle ore 20, è organizzata da Inside Emotions – Art, Media & Communication, agenzia fondata da Floriana Lucchesi, barese di origine e milanese di adozione, con il patrocinio del Comune di Portofino.
Capri incontra Portofino
Il glamour delle notti capresi approderà in Liguria grazie a Gianluigi Lembo e all’Anema e Core Band, eredi della celebre taverna caprese fondata da Guido Lembo, divenuta icona di convivialità, musica e dolce vita mediterranea.
In un gioco di rimandi e contaminazioni, l’evento unirà idealmente Capri e Portofino, due luoghi simbolo del lusso e dell’arte di vivere italiana, con un ponte simbolico verso la Puglia, terra d’origine dell’organizzazione.
Un salotto sotto le stelle
La Piazzetta di Portofino si vestirà di eleganza e musica, accogliendo ospiti e spettatori in un’atmosfera unica. Dalle ore 20 le sonorità della tradizione musicale italiana, reinterpretate con energia e passione partenopea, regaleranno uno spettacolo autentico, fatto per cantare, ballare ed emozionarsi.
Un gemellaggio ideale tra Capri e Portofino, che celebra il mare, il lusso e la cultura mediterranea, aprendo con stile la stagione degli appuntamenti internazionali legati alla nautica.
Partner e sostenitori
La serata è resa possibile grazie al sostegno di sponsor e partner d’eccellenza, tra cui Acqua di Mhare, Caprisius, LadisaCommunication, e al contributo creativo di La Nova Factory.
Un concerto-evento unico, capace di salutare l’estate e inaugurare un autunno all’insegna della musica, dell’eleganza e delle emozioni.