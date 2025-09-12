Portofino, Capri e Bari: una notte di magia apre il Salone Nautico di Genova

PORTOFINO – La storica Piazzetta di Portofino si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la, l’evento inaugurale collaterale del, tra le manifestazioni più attese d’Europa.

La serata, in programma giovedì 18 settembre alle ore 20, è organizzata da Inside Emotions – Art, Media & Communication, agenzia fondata da Floriana Lucchesi, barese di origine e milanese di adozione, con il patrocinio del Comune di Portofino.

Capri incontra Portofino

Il glamour delle notti capresi approderà in Liguria grazie a Gianluigi Lembo e all’Anema e Core Band, eredi della celebre taverna caprese fondata da Guido Lembo, divenuta icona di convivialità, musica e dolce vita mediterranea.

In un gioco di rimandi e contaminazioni, l’evento unirà idealmente Capri e Portofino, due luoghi simbolo del lusso e dell’arte di vivere italiana, con un ponte simbolico verso la Puglia, terra d’origine dell’organizzazione.

Un salotto sotto le stelle

La Piazzetta di Portofino si vestirà di eleganza e musica, accogliendo ospiti e spettatori in un’atmosfera unica. Dalle ore 20 le sonorità della tradizione musicale italiana, reinterpretate con energia e passione partenopea, regaleranno uno spettacolo autentico, fatto per cantare, ballare ed emozionarsi.

Un gemellaggio ideale tra Capri e Portofino, che celebra il mare, il lusso e la cultura mediterranea, aprendo con stile la stagione degli appuntamenti internazionali legati alla nautica.

Partner e sostenitori

La serata è resa possibile grazie al sostegno di sponsor e partner d’eccellenza, tra cui Acqua di Mhare, Caprisius, LadisaCommunication, e al contributo creativo di La Nova Factory.

Un concerto-evento unico, capace di salutare l’estate e inaugurare un autunno all’insegna della musica, dell’eleganza e delle emozioni.