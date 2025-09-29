Prefettura di Bari: visita ufficiale dell’Ambasciatore della Lituania in Italia
BARI – Questa mattina il Prefetto di Bari ha ricevuto in visita ufficiale S.E. Dalia Kreivienè, Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia.
L’Ambasciatore era accompagnato dal Vice Capo Missione, Sig.ra Augusta Lekaitè, e dal Console Onorario della Lituania per la Puglia e la Basilicata, Sig. Giuseppe Saracino.
L’incontro si è svolto in un clima di ampia cordialità, con la possibilità di confrontarsi su temi di interesse comune tra la Prefettura di Bari e la Rappresentanza diplomatica lituana, rafforzando i legami istituzionali e la collaborazione bilaterale.
