Prefettura di Bari: visita ufficiale dell’Ambasciatore della Lituania in Italia

BARI – Questa mattina il Prefetto di Bari ha ricevuto in visita ufficiale, Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia.

L’Ambasciatore era accompagnato dal Vice Capo Missione, Sig.ra Augusta Lekaitè, e dal Console Onorario della Lituania per la Puglia e la Basilicata, Sig. Giuseppe Saracino.

L’incontro si è svolto in un clima di ampia cordialità, con la possibilità di confrontarsi su temi di interesse comune tra la Prefettura di Bari e la Rappresentanza diplomatica lituana, rafforzando i legami istituzionali e la collaborazione bilaterale.