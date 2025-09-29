XII Edizione del Parma International Music Film Festival: doppio riconoscimento per “Per il mio bene” di Mimmo Verdesca

PARMA – Si è svolta domenica 28 settembre presso la Casa della Musica di Parma la cerimonia di premiazione della XII edizione del Parma International Music Film Festival, caratterizzata da numerose produzioni italiane di grande valore.

Il film “Per il mio bene”, opera prima del regista Mimmo Verdesca, ha conquistato due importanti premi: la Violetta d’Oro alla miglior colonna sonora a Germano Mazzocchetti e il Premio ArtPop Jury per la miglior regia. Il film, storia intima e complessa tutta al femminile, vanta un cast d’eccezione con Barbora Bobulova, Stefania Sandrelli e Marie-Christine Barrault.

La Violetta d’Argento per il miglior film è stata assegnata a Cristina Comencini per “Il treno dei bambini”, che racconta l’iniziativa storica italiana dei “treni della felicità” del dopoguerra, attraverso cui bambini del Sud venivano trasferiti al Nord per sfuggire alla povertà.

Tra gli altri riconoscimenti:

Premio Speciale della Giuria a “La stanza indaco” di Marta Miniucchi, per il tema dell’umanizzazione delle cure mediche.

Miglior regia a Alessandra Pescetta per “100 Preludi” , che racconta il percorso interiore di una violoncellista alla riscoperta della propria essenza creativa.

Miglior cortometraggio a “The Breakdown of a Toxic Relationship as Told by Fluffmeister” di Peter Fellows, narrazione della fine di un matrimonio dal punto di vista di un cagnolino.

Miglior documentario a “The lost legacy of Tony Gaudio” di Alessandro Nucci, sulla misteriosa sparizione della statuetta del primo Oscar ottenuto da un italiano.

È stata inoltre istituita una nuova categoria, “Ad & Communication”, dedicata ai filmati pubblicitari di valore artistico: il premio è andato a “Modena Balsamic Genius” di Carlo Guttadauro, per la trasposizione cinematografica del Made in Italy attraverso poesia e danza.

Infine, il Dance Award 2025, riservato ai video di danza, è stato assegnato a “Wisteria” di Luca Romano, con menzioni di merito per “Visage” (Liceo Coreutico Matilde di Canossa, Reggio Emilia), Inner di Luca Di Bartolo, Romeo e Giulietta di Veronica Bagnolini e In punta di pennelli di Erika Ferrari.

L’edizione 2025 ha confermato l’attenzione del festival verso la valorizzazione della musica e della creatività cinematografica italiana, aprendo spazio anche a produzioni internazionali e a nuovi linguaggi artistici.