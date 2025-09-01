Premio alla Divulgazione Musicale “Ezio Bosso”: al via la prima edizione in Puglia

BARI – Entra nel vivo la prima edizione del, istituito dalla collaborazione tra. Il premio, dedicato alla memoria dell’indimenticato maestro torinese, mette in paliodestinati a progetti di divulgazione del patrimonio della musica classica. Il bando è aperto fino al

Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere associazioni, fondazioni e istituzioni italiane impegnate nella valorizzazione della musica classica, contrastando pregiudizi storici che l’hanno spesso relegata a un pubblico elitario. Per Bosso, infatti, la musica doveva essere accessibile a tutti, veicolo di emozioni, cultura e crescita collettiva.

I partecipanti possono candidare progetti già realizzati o futuri. Le candidature saranno valutate dal Comitato Scientifico, presieduto dal compositore Michele dall’Ongaro, con membri di spicco tra cui Francesco Libetta, Cesare Veronico, Paolo Petrocelli e Francescantonio Pollice. I tre progetti vincitori riceveranno premi rispettivamente di 10.000, 6.000 e 4.000 euro e saranno supportati da una campagna mediatica dedicata; la cerimonia di premiazione sarà annunciata in un secondo momento.

In occasione del compleanno di Ezio Bosso, il 13 settembre, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari si terrà una serata speciale di memoria, con la direzione artistica di Francesco Libetta, dedicata al pensiero e alla musica del Maestro.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato come il premio rappresenti “un’occasione prestigiosa per trasmettere i significati e i valori della musica classica alle giovani generazioni”. L’Assessora alla Cultura, Viviana Matrangola, ha aggiunto che l’iniziativa vuole rendere la musica classica strumento di inclusione e crescita, mentre il presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, ha evidenziato come il premio rappresenti un gesto di amicizia verso Ezio Bosso e un impegno culturale per i giovani.

Per partecipare al bando e maggiori informazioni: https://asseziobosso.it/i-premi/