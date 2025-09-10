Puglia, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico dalle 14 del 10 settembre

BARI – La Protezione Civile della Puglia ha diramato unper rischio idrogeologico e idraulico su tutto il territorio regionale, valido dallee per le successive 24 ore.

Le previsioni segnalano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini massima prudenza durante gli spostamenti e di evitare zone a rischio, come sottopassi, strade esondabili e corsi d’acqua. Aggiornamenti costanti saranno forniti attraverso i canali istituzionali.