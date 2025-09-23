Puglia, Decaro lancia la lista “Decaro Presidente” con candidati senza esperienze in Consiglio regionale

BARI – Sindaci, amministratori locali, professionisti, sindacalisti e attivisti del mondo associativo: sono questi i profili scelti per la lista “Decaro Presidente”, che sosterrà alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre il candidato governatore del centrosinistra, l’europarlamentare Antonio Decaro. Nessuno dei candidati vanta esperienze precedenti in Consiglio regionale.

I nomi saranno presentati in tutte le province pugliesi. Ieri è stato svelato il logo della lista, realizzato da Proforma: di colore arancione, include nella “O” di Decaro una rosa dei venti stilizzata, simbolo del viaggio e delle nuove esperienze.

Tra i possibili candidati figurano Felice Spaccavento, medico e consigliere comunale a Molfetta; Rino Mangini, ex vicesindaco di Bitonto; Pasquale Loiacono, ex sindaco di Conversano; Anna Colasuonno, assessora a Grumo; Davide Carlucci, ex sindaco di Acquaviva delle Fonti; Maurizio Pace, presidente del consiglio comunale di Castellana Grotte; Giuseppe Montebruno, vicesindaco di Modugno; e Silvia Contento, consigliera comunale di Monopoli.

«Credo che il miglior servizio che una persona come me possa offrire – spiega Decaro – sia creare opportunità per chi non ha mai avuto la possibilità di cimentarsi con il governo regionale. L’esperienza professionale, territoriale o associativa può offrire un punto di vista nuovo e utile per governare la Puglia del futuro».

«Far crescere una nuova classe dirigente si alimenta con le scelte e le azioni – aggiunge Decaro –. Sarà una sfida impegnativa, perché molte sono le personalità che hanno lavorato bene e che oggi rappresentano un punto di riferimento nei loro territori».

Il simbolo della rosa dei venti, sottolinea Decaro, «rappresenta graficamente la propensione ad aprirsi a nuove idee, evocando il viaggio e le nuove esperienze».