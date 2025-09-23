Putignano ospita “Parti Mosho”: due giorni di musica alternativa italiana

PUTIGNANO – Due giornate dedicate alla musica alternativa italiana prenderanno vita a Putignano con “Parti Mosho”, l’evento organizzato da AltreMenti Labs APS con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito del progetto “Mosho Dischi Release Party”.

La manifestazione si svolgerà presso l’Ex Macello di Putignano e proporrà concerti dal vivo per oltre cinque ore al giorno, con la partecipazione del roster dell’etichetta musicale e di ospiti che hanno segnato la scena indipendente nazionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la scena musicale emergente pugliese e restituire al territorio un evento culturale di rilievo, rafforzando il ruolo delle etichette indipendenti come strumento a supporto dei giovani musicisti.

La line-up offrirà un autentico spaccato della scena alternativa regionale e nazionale: artisti emergenti selezionati per qualità e originalità condivideranno il palco con band di richiamo della scena indipendente italiana, favorendo visibilità, attenzione mediatica e interazione con un pubblico eterogeneo.

“Parti Mosho” si propone come piattaforma per stimolare la curiosità del pubblico e rafforzare il dialogo tra artisti di diversa esperienza, permettendo ai talenti emergenti di accedere a un circuito professionale spesso difficile da raggiungere.