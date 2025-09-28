Racale, esplosione al bancomat della Banca Popolare Pugliese
RACALE – Malviventi in azione nella notte a Racale, prendendo di mira la filiale della Banca Popolare Pugliese in via Fiumi Marina. Lo sportello bancomat è stato fatto esplodere con la tecnica della “marmotta”.
Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stata una banda giunta sul posto a bordo di un furgone e di un’auto di grossa cilindrata, come confermerebbero le immagini di una telecamera di sicurezza di un vicino esercizio commerciale.
Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre è in corso la quantificazione del denaro presente nello sportello, ricaricato con contante soltanto venerdì scorso.
