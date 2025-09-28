Foggia, giovane portiere aggredito in piazza Mercato: gravi lesioni al volto

FOGGIA – Un grave episodio di violenza ha scosso il centro storico di Foggia nella tarda serata di venerdì 26 settembre. Poco prima di mezzanotte, Andrea Tigre, 19 anni, portiere del Foggia Incedit, è stato brutalmente aggredito in piazza Mercato da un gruppo di adolescenti, senza apparente motivo.

La vittima ha riportato serie lesioni al volto, tra cui fratture scomposte che potrebbero richiedere un delicato intervento di chirurgia maxillo-facciale. I primi soccorsi gli sono stati prestati all’interno di un’attività di via Arpi, prima del trasferimento al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare gli aggressori.

Il Foggia Incedit, attraverso una nota ufficiale, ha espresso vicinanza al giovane portiere: “Vicinanza ad Andrea, ragazzo impeccabile dentro e fuori dal campo. L’intera famiglia Incedit gli manda un abbraccio. Ti aspettiamo presto, più forte di prima”.

L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione in città, con numerosi messaggi di solidarietà verso Andrea Tigre e la sua famiglia diffusi sui social.