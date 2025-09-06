A Oria nasce la Generation Academy: corsi e workshop di cinema, teatro e comunicazione aperti a tutti

ORIA (BR) - Dalla passione per il cinema e il teatro prende vita la Generation Academy, un nuovo polo di formazione che, da ottobre ad aprile, proporrà ad Oria un percorso creativo e coinvolgente aperto a tutti, dai 16 agli 80 anni.





Un’iniziativa pensata per chi sogna di avvicinarsi al mondo delle arti sceniche e cinematografiche, ma anche per chi desidera affinare le proprie competenze e mettersi alla prova con professionisti del settore.





Il programma formativo si articola in corsi e workshop che spaziano dalla scrittura al palcoscenico, fino alla produzione:





- Corso di Sceneggiatura

3 lezioni online + 1 in presenza per imparare a dare forma a storie capaci di emozionare.





- Corso di Recitazione Base

2 incontri mensili nel weekend, dedicati a chi vuole scoprire il palco e vivere l’esperienza della recitazione da protagonista.





- Corso di Recitazione Avanzata

2 incontri mensili nel weekend per chi desidera affinare tecnica, intensità ed espressività.





- Corso di Dizione

1 incontro mensile per imparare a parlare con chiarezza, sicurezza e presenza scenica.





- Workshop di Executive Productions

2 appuntamenti esclusivi per svelare cosa accade dietro le quinte di una produzione cinematografica.





La Generation Academy non è solo un percorso didattico: è un’esperienza di crescita personale e collettiva che culminerà in un momento speciale.

A fine corso, infatti, tutti i partecipanti saranno protagonisti al Generation Film Fest, la rassegna cinematografica - giunta quest’anno alla quarta edizione- dedicata al cinema e alle nuove generazioni creative.





Informazioni e iscrizioni:





Per scoprire il programma dettagliato e iscriversi ai corsi basta inviare una mail a generationsegreteria@gmail.com indicando il percorso di interesse.





Generation Academy

Oria (Brindisi) – ottobre 2025 / aprile 2026