Rapina a mano armata al centro commerciale di Molfetta: attimi di terrore, due feriti

MOLFETTA – Paura e caos questa mattina al centro commerciale di Molfetta, teatro di una violenta rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. Un uomo, con il volto coperto da una maschera, ha fatto irruzione armato di quello che sembrava un mitra, seminando il panico tra i presenti.Secondo le prime ricostruzioni, inizialmente si era ipotizzato che l’arma potesse essere un giocattolo, ma la drammatica realtà è emersa subito dopo: diversi colpi sono stati esplosi, e sull’asfalto sono stati rinvenuti numerosi bossoli.Il bilancio è pesante: due persone sono rimaste ferite. Una di loro, trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso, versa in gravi condizioni. Ferito anche lo stesso rapinatore, che è stato arrestato poco dopo. Decisivo il contributo di alcuni cittadini presenti sul posto e l’intervento di un carabiniere fuori servizio che non ha esitato ad affrontare la situazione.Sul luogo della rapina sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e di verificare la provenienza dell’arma utilizzata.Il centro commerciale, rimasto sotto shock per l’accaduto, è stato temporaneamente chiuso al pubblico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.