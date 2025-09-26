OktoberFestBari: seconda giornata con Cloud Danko e i CC’s Live Band

BARI - Sabato 27 settembre al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà la seconda giornata dell’OktoberFestBari 2025, evento pensato per gli amanti della birra, della buona cucina e dell’intrattenimento dal vivo, che trasformerà lo spazio del quartiere Libertà in un vero e proprio villaggio del divertimento.Durante la giornata non mancheranno gli stand dedicati alla protagonista, la birra, che sarà proposta in numerose tipologie. Saranno disponibili birre chiare, scure e stagionali, ma anche birre non pastorizzate spillate a caduta direttamente dalla botte in legno, in linea con la famosa festa tedesca, e saranno proposte offerte speciali come il 50% di sconti su tutte le birre Forst (partner dell’iniziativa). Accanto agli stand dedicati alla celebre bevanda alcolica, sarà presente un’area food con specialità pugliesi, street food e piatti tipici della tradizione barese.Tra gli espositori che partecipano all’iniziativa ci sarà lo stand di Puglia Trekking, un progetto nato dall’iniziativa di alcuni giovani pugliesi che hanno inaugurato una nuova idea di fare turismo nella nostra regione, andando oltre i concetti di slow tourism ed escursionismo, che raduna le esperienze e le professionalità di biologi, naturalisti, esploratori, documentaristi, trekkers, viaggiatori, speleologi e fotografi.Per quanto riguarda la proposta di intrattenimento, durante questo secondo appuntamento si esibiranno Cloud Danko e i CC’S Live Band.Danko è un dj, beatmaker, collezionista di vinili e produttore musicale originario di Bari, noto per la sua profonda passione per le sonorità black e cosmiche. Attivo nella scena del clubbing alternativo, è diventato un punto di riferimento per chi cerca esperienze musicali raffinate e coinvolgenti. I suoi dj set, rigorosamente in vinile, sono un viaggio caleidoscopico attraverso spiritual jazz, soul, funk, hip hop, afrobeat, world music, elettronica e house. Ogni sua performance è curata con eleganza e potenza, trasmettendo vibrazioni positive e pure energia. I CC’s Live Band sono un gruppo musicale composto da cinque giovani musicisti noti per le loro esibizioni acustiche energiche e coinvolgenti. La band proporrà musica di tutti i generi – dal pop al rock e alla dance -, ma rigorosamente d’autore, sia nazionale che internazionale.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335