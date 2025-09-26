Lecce, apprensione per la scomparsa della 12enne Aurora: ricerche in corso

LECCE – Ore di grande preoccupazione per la scomparsa di Aurora, 12 anni e mezzo, allontanatasi da casa ieri mattina dopo un litigio con la madre. Da quel momento la giovane non ha più fatto ritorno e di lei non si hanno notizie.La famiglia ha immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri e la macchina delle ricerche si è subito attivata. Al momento non si esclude che la ragazzina possa essersi spostata in altre città italiane.Aurora, al momento della scomparsa, indossava una felpa nera Adidas, leggins neri, scarpe Nike Air bianche con logo nero e portava con sé uno zaino Zero. È alta circa 1 metro e 55, ha capelli castano scuro lisci, occhi marroni e porta occhiali neri. Con sé aveva anche il telefono cellulare, che però risulta spento, e l’abbonamento Sgm per i mezzi pubblici. Non si esclude che possa essersi recata al City Terminal di piazzale Carmelo Bene per salire su un pullman.Sui social è stato diffuso un appello dai familiari: “Ha 12 anni e mezzo, è scomparsa. Chiunque l’abbia vista mi contatti immediatamente o chiami direttamente le forze dell’ordine”.Le ricerche sono in corso senza sosta, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e l’aiuto della cittadinanza.