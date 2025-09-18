Regionali, Decaro: “Emiliano arrabbiato con me? Ci siamo parlati”

BARI - Un botta e risposta a distanza tra Antonio Decaro e Michele Emiliano anima la scena politica pugliese durante le Giornate del Mezzogiorno alla Fiera del Levante di Bari.“Emiliano è arrabbiato con me? L’ho sentito, ci siamo parlati”, ha dichiarato Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, a margine del suo intervento al secondo appuntamento della manifestazione fieristica.La risposta di Emiliano non si è fatta attendere. Nella serata di ieri, sempre in Fiera, il governatore ha parlato ai microfoni di TeleNorba, commentando le ultime vicende politiche. “Mai dimettersi, bisogna cadere sul campo, farsi ammazzare. Tutti dobbiamo morire, meglio morire come si deve che morire da conigli”, sono le parole riportate da La Gazzetta del Mezzogiorno. Sulla possibilità di lasciare la politica Emiliano ha aggiunto: “Dipende da Decaro. Se continua così, me la farà lasciare. Antonio ha 55 anni, quelli che avevo io quando sono entrato alla presidenza della Regione. Le giovani generazioni hanno una visione delle relazioni personali e della parola data diversa dalla mia”.Il confronto tra i due esponenti del centrosinistra mette in luce le tensioni generazionali e politiche all’interno del partito pugliese, con Decaro che cerca di consolidare la sua candidatura alla presidenza e Emiliano che ribadisce la propria visione di rigore e coerenza nella politica regionale.