Putignano, Parti Mosho: due giorni di musica indipendente con Gazebo Penguins e Il Teatro degli Orrori

PUTIGNANO - Il 26 e 27 settembre l’Ex Macello di Putignano diventa il cuore pulsante della musica indipendente pugliese con PARTI MOSHO, la grande festa di lancio di Mosho Dischi, nuova etichetta che mette al centro la qualità dei dischi e la forza dei live.Due giorni che valgono come un manifesto: da una parte la nascita di una realtà indipendente che vuole costruire un futuro per la musica suonata, dall’altra il ritorno sul palco di due band che hanno scritto pagine fondamentali dell’alternative rock italiano: Gazebo Penguins e, per un’attesissima e unica data in Puglia dopo anni di silenzio, Il Teatro degli Orrori. Mosho Dischi nasce con l’obiettivo di dare spazio a progetti che credono nel valore artistico della musica, lontano da mode e numeri facili. Parti Mosho ne è la dichiarazione d’intenti: una due giorni che mette in dialogo il nuovo e lo storico, l’energia dei giovani e l’esperienza di chi ha già lasciato un segno nella storia della musica italiana. Gazebo Penguins, emblema dell’emo-core italiano, hanno dato voce a un’intera generazione con dischi diventati cult come Legna e Raudo. Con i loro testi viscerali e le chitarre abrasive hanno segnato un’epoca e continuano a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per chi ama la scena indipendente.Ancora più atteso il ritorno de Il Teatro degli Orrori, band guidata da Pierpaolo Capovilla, che ha ridefinito i confini del rock alternativo italiano con album dirompenti come Dell’Impero delle Tenebre e A Sangue Freddo. Dopo anni di inattività, il gruppo sceglie proprio Parti Mosho per un’esclusiva e unica data in Puglia, un appuntamento imperdibile per chi ha amato la loro potenza sonora e le liriche taglienti.Il programmaVenerdì 26 settembre il palco ospiterà la prima parte del roster Mosho e i Comrad, band pugliese dal sound emo diretto e senza compromessi, prima del live dei Gazebo Penguins, pronti a infiammare la serata.Sabato 27 settembre toccherà alla seconda parte del roster Mosho, fino al gran finale con Il Teatro degli Orrori, che riporta in Puglia la sua miscela inconfondibile di potenza e poesia.Line-up completaDay 1 – Venerdì 26 settembreGAZEBO PENGUINS COMRADStainFlowers for BoysGasbiMisgaDay 2 – Sabato 27 settembreIL TEATRO DEGLI ORRORIA Morte l’AmoreCommaThe HellcatInformazioni e bigliettiI biglietti – singole giornate e abbonamenti – sono disponibili su DICE o al botteghino:https://link.dice.fm/Xab63e5b5163Parti Mosho è patrocinato e sostenuto da Consiglio Regionale della Puglia, Camera di Commercio Bari-Bat e Comune di Putignano.