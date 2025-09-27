RFI: completati i lavori di potenziamento sulla linea AV/AC Napoli–Bari

NAPOLI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla tratta Caserta–Benevento–Foggia della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, con un investimento complessivo di circa 430 milioni di euro.

I lavori hanno incluso l’attivazione di un nuovo tratto tra Cancello e Frasso Telesino e l’installazione di una nuova località di servizio con Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, che migliorerà la regolarità dei treni. Sono stati inoltre effettuati interventi di manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione su alcuni ponti della linea Benevento–Foggia.