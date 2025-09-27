Foggia, violenta aggressione in Piazza Mercato: 19enne ricoverato

FOGGIA – Brutta serata per un ragazzo di 19 anni aggredito venerdì 26 settembre in Piazza Mercato. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di coetanei lo avrebbe circondato e colpito con calci e pugni, provocandogli ferite soprattutto al volto.

Il giovane è stato medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Riuniti e potrebbe dover essere sottoposto a un intervento chirurgico. La Polizia di Stato sta visionando i filmati della videosorveglianza della zona per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.