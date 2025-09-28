Robert Plant pubblica ''Saving Grace'', il primo album con una nuova band





Robert Plant pubblica su Nonesuch Records ‘Saving Grace’: il primo album con una nuova band di illustri musicisti, che lui definisce "un libro di canzoni perdute e ritrovate".

La genesi di Saving Grace è iniziata durante il lockdown nella "Contea", quando il consueto vagabondaggio di Plant era praticamente proibito.

Le sue recenti avventure si sono poi concentrate a Nashville, dopo essersi riunito con Alison Krauss per ‘Raise The Roof’, album del 2021 in vetta alle classifiche e plurinominato ai GRAMMY, ma è stato nella campagna inglese che Robert Plant ha stretto un legame stretto con questo eterogeneo gruppo di musicisti, che attraverso le loro esperienze condividevano una propensione verso i suoi amati luoghi legatio ad uno stile di canzone evocativo.

Insieme, Plant e Saving Grace – la cantante Suzi Dian, il batterista Oli Jefferson, il chitarrista Tony Kelsey, il suonatore di banjo e archi Matt Worley, il violoncellista Barney Morse-Brown – hanno trascorso gli ultimi sei anni trasformandosi in un laboratorio di stili e personalità di ampio respiro, attraversando il tempo e le circostanze con gioia e abbandono.

"Ridiamo molto, davvero. Credo che mi si addica. Mi piace ridere" dice Plant. "Sai, non riesco a trovare un motivo per essere troppo serio su nulla. Non sono annoiato. La dolcezza dell'intera faccenda... Sono persone dolci e stanno tirando fuori tutto ciò che prima non riuscivano a esprimere. Sono diventati musicisti dallo stile unico e insieme sembrano essere approdati in un posto davvero interessante.”

Dopo le sue precedenti acclamate uscite per Nonesuch Records – ‘Lullaby and… The Ceaseless Roar’ del 2014 e ‘Carry Fire’ del 2017 – ‘Saving Grace’ porta alla luce un altro capitolo dell'incessante ruggito di Robert Plant.

Prodotto da Robert Plant e Saving Grace – e registrato tra aprile 2019 e gennaio 2025 nelle Cotswolds e ai confini del Galles – ‘Saving Grace’ infonde nuova vita a una raccolta di musica secolare. Un tesoro di brani che hanno caratterizzato Memphis Minnie, Bob Mosley (Moby Grape), Blind Willie Johnson, The Low Anthem, Martha Scanlan, Sarah Siskind e i Low di Mimi Parker e Alan Sparhawk.

Dopo aver girato il Regno Unito e l'Europa negli ultimi mesi e anni, Robert Plant e Saving Grace si esibiranno per la prima volta negli Stati Uniti questo autunno, con una prima serie di una dozzina di spettacoli nordamericani annunciati oggi. Le date includono il Brooklyn Paramount di New York, il Capitol Theatre di Port Chester, il The Vic di Chicago, l'United Theater di Los Angeles e altri ancora.