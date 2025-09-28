Al PalaBarTino si chiude la prima edizione dell’OktoberFestBari











Anche durante questa terza e ultima giornata dell’iniziativa organizzata da Bar Project con la partnership di Forst, saranno proposte numerose tipologie di birre chiare, scure e stagionali tra lager, pilsener, bock, doppelbok e molte altre. Sarà disponibile anche birra pastorizzata non spillata a caduta direttamente dalla botte in legno e saranno proposte offerte speciali come il 50% di sconti su tutte le birre Forst.

Non mancherà un’ampia area dedicata all’enogastronomia con specialità pugliesi, street food e piatti tipici della tradizione barese, oltre a espositori locali, tra cui quelli legati all’artigianato, alla promozione del territorio e all’abbigliamento. Previsti inoltre mercatini tipici e momenti dedicati alle degustazioni, ma anche giochi, spazi e attività per i più piccoli.



In particolare tornerà l’esposizione di Casa Franga, uno spazio creativo dedicato alla ceramica artigianale che proporrà creazioni in ceramica fatte a mano, spesso ispirate alla tradizione pugliese e alla vita quotidiana del borgo antico. Sarà presente, nuovamente, anche lo spazio dedicato a Puglia Trekking, progetto nato dall’iniziativa di alcuni giovani pugliesi che hanno inaugurato una nuova idea di fare turismo nella nostra regione, andando oltre i concetti di slow tourism ed escursionismo, che raduna le esperienze e le professionalità di biologi, naturalisti, esploratori, documentaristi, trekkers, viaggiatori, speleologi e fotografi.



A chiudere musicalmente questa prima edizione dell’OktoberFestBari saranno Indiana Funk e DiscoxVerso, entrambi progetti musicali e artistici che fanno riferimento al dj barese Francesco Caiaffa, noto per i suoi set che mescolano funk, disco e sonorità elettroniche. La serata, dal titolo “Vinyl Set”, proporrà selezioni musicali su vinile che celebrano il groove, la cultura analogica e il ballo. Grande appassionato di vinili, funk e sonorità vintage, Francesco Caiaffa si distingue per una curatissima selezione musicale che spazia dal funk e disco al soul e R’n’b. Legato alla scena underground e alla cultura del vinile, al quale sarà dedicato il set della serata, è attivo soprattutto nell’ambito della DJing e della selezione musicale analogica.









PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – Bari

Info: 3756855335

Apertura: 17.00



BARI - Domenica 28 settembre al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si chiuderà la prima edizione dell’OktoberFestBari 2025, evento pensato per gli amanti della birra, della buona cucina e dell’intrattenimento dal vivo, che trasformerà lo spazio del quartiere Libertà in un vero e proprio villaggio del divertimento.