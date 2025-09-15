Ruffano, 17enne ferito da colpo di pistola davanti a un bar: non è in pericolo di vita

RUFFANO – Momenti di paura poco prima dell’una di questa notte a Ruffano, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola mentre si trovava davanti a un bar insieme ad alcuni amici.

Il giovane è stato raggiunto alla zona del bacino e, trasportato immediatamente all’ospedale di Tricase, è stato sottoposto nella notte a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo si trovava davanti al bar quando da un’auto in transito sono stati esplosi più colpi di arma da fuoco. Uno dei proiettili ha colpito anche un’auto parcheggiata dietro la quale il giovane si era parzialmente riparato.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che ipotizzano il gesto nell’ambito di rivalità tra ultras locali. A scatenare l’azione violenta potrebbe essere stato un precedente alterco avvenuto sempre in serata a Taurisano tra gruppi di ragazzi di paesi diversi, a cui avrebbe partecipato anche il 17enne ferito.