Trinitapoli, incendio in una palazzina: sei famiglie evacuate nella notte

TRINITAPOLI - Paura nella notte a Trinitapoli, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in via Pietro Nenni.

Le fiamme hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta, giunti sul posto con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. Per motivi di sicurezza sono state evacuate sei famiglie residenti nello stabile.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.