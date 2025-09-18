Safe Heart Odv: ''Ogni missione lascia un segno indelebile a livello umano''





MILANO - Safe Heart Odv, l'organizzazione di volontariato dedicata alla cura delle patologie cardiovascolari, presenta l'iniziativa APERITIVO SOLIDALE E VISITA GUIDATA DELLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO, che si terrà il 18 settembre a Milano presso l'Oratorio della Passione. L'evento avrà luogo dalle 19:00 alle 22:00 e consentirà ai partecipanti di sostenere importanti progetti umanitari attraverso un contributo solidale.

Il ricavato della serata sarà destinato alle missioni di cardiochirurgia di Safe Heart ODV, in particolare per la cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e per la formazione del personale locale. Durante l'evento, verranno presentate le esperienze delle missioni umanitarie svolte nell'ultimo anno in Burkina Faso, Paraguay e Camerun, insieme ai progetti futuri. Abbiamo avuto il piacere di parlarne con Elisabetta Ciocchini e Alice Vailati.





Qual è l’obiettivo del vostro prossimo evento?

L’obiettivo dell’evento programmato per giovedì 18 settembre è raccogliere fondi indispensabili per sostenere le prossime missioni umanitarie di Safe Heart ODV, grazie alle quali potremo portare assistenza medica gratuita a chi non avrebbe altrimenti accesso a trattamenti cardiochirurgici necessari perché la sanità è a pagamento, come ad esempio in Burkina Faso dove siamo attivi dal 2018. Allo stesso tempo, l’obiettivo è condividere con i nostri sostenitori i risultati raggiunti nell’ultimo anno, traguardi possibili soltanto grazie alla loro generosità e fiducia. La serata sarà inoltre un’occasione preziosa per far conoscere più da vicino la nostra associazione a chi parteciperà per la prima volta.

In cosa consisterà la serata?

La serata si svolgerà a Milano all’Oratorio della Passione e prevede un aperitivo e un momento dedicato al racconto delle attività svolte nell’ultimo anno e dei progetti che stiamo portando avanti. Sarà un momento di condivisione, pensato per incontrare i nostri sostenitori e coinvolgere i nuovi amici che sceglieranno di conoscerci. Chi avrà piacere potrà partecipare ad una visita guidata alla Basilica di Sant’Ambrogio, luogo storico e spirituale della città di Milano, che ben rappresenta i valori di accoglienza, dialogo e solidarietà che riflettono la missione e lo spirito di Safe Heart ODV.

In questi anni ci sono stati dei passi avanti?

Senza peccare di modestia, passi avanti ne sono stati fatti moltissimi: a livello di associazione siamo cresciuti piano piano ma costantemente riuscendo a raggiungere obiettivi che mai avremmo creduto all’inizio della nostra avventura. Dalle missioni esplorative in cui capivamo la fattibilità economica e organizzativa di una missione siamo passati ad eseguire dalle 4 alle 5 missioni/anno in giro per il mondo. Siamo riusciti, in Burkina Faso, a realizzare un progetto sanitario che ha portato l’equipe locale in tre anni a diventare autonoma negli interventi di cardiochirurgia valvolare e ora stiamo iniziando con loro un nuovo step che riguarda la chirurgia dell’aorta e coronarica. Nell’ultimo anno abbiamo iniziato a mettere le basi con altre due realtà, Paraguay e Camerun, ampliando così il nostro raggio di aiuti.

Come si sta evolvendo la formazione dei cardiochirurghi?

La nostra mission non è solamente operare persone che non avrebbero altra possibilità, ma è soprattutto passare la nostra esperienza e insegnare all’equipe locale il nostro know-how in maniera tale che possano continuare a operare anche in nostra assenza. Accanto all’insegnamento in loco, negli ultimi due anni siamo riusciti a finanziare, grazie anche a donazioni cospicue, la formazione di specializzandi, cardiologi, chirurghi, anestesisti ed ecografisti sia in Europa che in Sud Africa; questo permette ai professionisti di ampliare le loro conoscenze in maniera tale di poter offrire sempre una migliore assistenza nel loro paese.

Oltre che professionalmente, a livello umano cosa vi lascia quest’esperienza?

Ogni missione lascia un segno indelebile a livello umano. A volte non ci sono nemmeno le parole per descrivere quello che l’animo ha provato, si impara a capire il vero valore delle cose, a dare il giusto peso agli eventi della vita e una parte di te rimane profondamente marchiata da una simile esperienza. Profumi, odori, sorrisi, sguardi. Tutto rimarrà con te, per tutta la tua vita, e ti aiuterà nei momenti difficili a ritrovare la serenità. Ecco forse è questa la cosa più importante che una missione ti lascia.









Safe Heart ODV è nata nel 2013 per iniziativa di un gruppo di cardiochirurghi, con l'obiettivo di rendere il diritto alla salute accessibile a tutti. L'associazione opera sia nella cura dei pazienti nei Paesi ospitanti, sia nella formazione di un team di cardiochirurghi locali. Notabili interventi dell'organizzazione includono il primo intervento cardiochirurgico a cuore aperto in Burkina Faso e complessi interventi cardiochirurgici in Africa francofona. Recentemente, è stata realizzata una missione in Paraguay e avviata un'esplorazione in Camerun per possibili collaborazioni future.

