Paura a Casamassima: incendio su un pullman Ferrovie del Sud-Est, evacuati studenti in sicurezza

CASAMASSIMA - Attimi di paura e tensione nel primo pomeriggio di oggi a Casamassima, dove un incendio ha interessato un pullman della linea Ferrovie del Sud-Est proveniente da Bari mentre era in marcia.Grazie alla prontezza dell’autista, i numerosi studenti a bordo sono riusciti a scendere in sicurezza, evitando conseguenze gravi. Nel cielo si è levata una colonna di fumo nero visibile da diversi punti della città, richiamando l’attenzione dei residenti.Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre la circolazione nella zona ha subito temporanei rallentamenti a causa dell’intervento dei soccorsi.