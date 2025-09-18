Paura a Casamassima: incendio su un pullman Ferrovie del Sud-Est, evacuati studenti in sicurezza
Grazie alla prontezza dell’autista, i numerosi studenti a bordo sono riusciti a scendere in sicurezza, evitando conseguenze gravi. Nel cielo si è levata una colonna di fumo nero visibile da diversi punti della città, richiamando l’attenzione dei residenti.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.
Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre la circolazione nella zona ha subito temporanei rallentamenti a causa dell’intervento dei soccorsi.
Tags: CRONACA LOCALE