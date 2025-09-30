Scorrano, arrivati quattro bambini e una donna palestinesi: uno dei piccoli necessita di cure mediche

SCORRANOSono arrivati all’ospedale diquattro bambini palestinesi e una donna, giunti ieri sera all’aeroporto militare dia bordo di un volo dell’Aeronautica. La donna, zia di uno dei bambini che necessita di cure specialistiche, ha accompagnato i piccoli nel trasferimento verso la struttura sanitaria, effettuato dal

Ad accogliere la famiglia all’arrivo in ospedale erano presenti il personale sanitario che si occuperà del piccolo paziente, insieme alle autorità sanitarie e istituzionali del territorio.

Le operazioni di trasferimento e accoglienza sono state coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, attraverso la centrale operativa remota di soccorso sanitario di Pistoia, in collaborazione con il ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Lecce e il ministero degli Affari Esteri. Sul posto anche la referente sanitaria regionale, Anna Maria Natola, e il direttore del dipartimento rete ospedaliera di Asl Lecce, Osvaldo Maiorano, in costante contatto con il direttore generale Stefano Rossi.

Un’operazione che testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni italiane per garantire assistenza e cure ai minori provenienti dalle aree di conflitto.