San Ferdinando di Puglia, anziano aggredito a colpi di martello: indagini in corso

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Momenti di paura ieri mattina vicino alla villa comunale, dove un uomo di 80 anni è stato aggredito a colpi di martello da un 51enne. Fortunatamente, l’anziano ha riportato solo ferite lievi a una spalla ed è fuori pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe scaturita da un episodio precedente, in cui l’ottantenne avrebbe sferrato un pugno al figlio del presunto aggressore. Al momento, entrambe le posizioni sono al vaglio delle autorità competenti per chiarire la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di ricostruire con precisione l’accaduto e accertare se si tratti di un atto isolato o legato a tensioni familiari o personali pregresse.