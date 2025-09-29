Andria-Corato, la Corte d’Appello conferma e riduce le pene per il capostazione e il capotreno

BARI – La Corte d’Appello di Bari ha confermato le condanne per il capostazione Vito Piccarreta e il capotreno Nicola Lorizzo, coinvolti nel processo per l’incidente ferroviario tra Andria e Corato del 12 luglio 2016, che provocò la morte di 23 passeggeri. La pena di Piccarreta è stata fissata a 6 anni e 3 mesi, mentre Lorizzo dovrà scontare 6 anni e 9 mesi di reclusione. Entrambe le condanne risultano ridotte di tre mesi rispetto al primo grado, a seguito della prescrizione per il reato di lesioni colpose.

La Corte ha confermato le assoluzioni per gli altri 14 imputati, tra cui diverse figure di vertice di Ferrotramviaria e del Ministero delle Infrastrutture.