Santeramo in Colle: conferenza stampa per “In ricordo di… La passeggiata della solidarietà”

SANTERAMO IN COLLE - Lunedì 22 settembre alle ore 18:30, nella sala Giandomenico del Palazzo Marchesale in piazza Garibaldi a Santeramo in Colle, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “In ricordo di… La passeggiata della solidarietà”, un evento dedicato allo sport, al benessere, all’informazione, allo screening e alla prevenzione.

All’incontro interverranno: Rosa Giampetruzzi, presidente di Una Rosa Blu per Carmela OdV; Doriana Giove, vice sindaca del Comune di Santeramo in Colle; Maria Angiola, presidente della Croce Rossa Italiana – comitato Santeramo in Colle; Angela Disanto, presidente del Club femminile dell’Amicizia; Laura Perri, presidente di Linea Azzurra; Luminosa Pichichero, titolare della palestra Silhouette; Gianni Cardascia, presidente di Giacche Verdi Santeramo; e Filippo Natuzzi, referente di Plastic Free. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Rosa Angela Silletti, mentre il sindaco Vincenzo Casone interverrà per i saluti istituzionali.

L’iniziativa, promossa da Una Rosa Blu per Carmela OdV, si svolgerà a Santeramo in Colle nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, in concomitanza con il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La passeggiata vera e propria, della lunghezza di 4 km, prenderà il via domenica 28 settembre alle ore 10:00 da piazza Garibaldi.

Durante l’evento sarà possibile accedere a diversi screening gratuiti:

Sabato 20 settembre 2025 – ECG, test della glicemia e misurazione della pressione arteriosa (sede Fidas, piazza Garibaldi)

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 – Informazioni su screening oncologici, prenotazione mammografia, prenotazione HPV test/Pap test, consegna kit per la ricerca di sangue occulto per screening colon-retto (piazza Garibaldi)

Sabato 27 settembre 2025 – Manovre salvavita in età adulta e pediatrica

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 – Screening audiometrici e visivi

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza della prevenzione, promuovendo al contempo il rispetto per l’ambiente.

“Vogliamo che sia una passeggiata plastic free – dichiara Rosa Giampetruzzi – e lo faremo riducendo la quantità di plastica utilizzata per i kit forniti ai partecipanti”.

Per l’occasione, i volontari dell’associazione Plastic Free distribuiranno sacchetti e pinze per raccogliere piccoli rifiuti lungo il percorso, restituendo così ai cittadini una strada più pulita e promuovendo una cultura della responsabilità ambientale.