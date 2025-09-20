Cyberattacco colpisce aeroporti europei: ritardi e cancellazioni dei voli

Un cyberattacco sta causando disagi in diversi aeroporti europei. L’attacco informatico ha preso di mira Collins Aerospace, fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, interrompendo le operazioni in importanti scali tra cui Bruxelles, Berlino e l’aeroporto Heathrow di Londra.

Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure manuali di check-in e imbarco. La conseguenza sono ritardi significativi e cancellazioni di voli. Nessun problema è stato segnalato negli aeroporti italiani.

Collins Aerospace ha confermato di essere al lavoro per risolvere il problema il più rapidamente possibile, ma l’impatto sull’operatività rimane elevato. L’attacco evidenzia la vulnerabilità dei sistemi digitali critici nel settore dei trasporti e la necessità di misure di sicurezza informatica rafforzate.